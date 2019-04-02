İzmir'de doktor ve öğretmene şiddet iddiası

Saldırıya uğrayan aile hekimi Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O kişilerin tutuklandığını öğrenince çok sevindim. Umarım adalet yerin bulur .Sağlık çalışanları saldırıya maruz kalmaz. Sağlık Bakanlığımız da olayın takipçisi oldu, yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi.

- "O kişilerin tutuklandığını öğrenince çok sevindim"

Adliyeye sevk edildikten sonra Seçim Kanunu gereği savcılıkça cumartesi günü salıverilen zanlılar, İl Sağlık Müdürlüğü, sendikalar ve meslek kuruluşlarının kararın tekrar değerlendirilmesi için başvurması üzerine bugün yine gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi'ndeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve kavgayı ayırmak isteyen öğretmen Ali Türk'ü darp ettikleri iddiasıyla geçen cuma gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Y, Müslüm Y, Mürşit Y, ve Muharrem Y'nin işlemleri tamamlandı.

Yoğurtçuoğlu'nun avukatı Mithat Kara da sağlık çalışanlarına şiddetin, son yıllarda hekimlerin öldürülmesine kadar varan üzücü boyutlara ulaştığını söyledi.

Sağlıkta şiddet konusunda son yıllarda yapılan düzenlemelerin, şiddetin önlenmesi konusunda yeterli olmadığını savunan Kara, "Sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçu tutuklama sebebi olarak düzenlendi. Bu karar, yasanın uygulanması açısından önemli bir karar oldu. Yasal düzenlemeler, şiddetin önlenmesi konusunda tek başına yeterli değildir. Bu konuya bütüncül yaklaşılmalı, sağlık alanındaki temel sorunların çözülmesi için iyi niyetli bir çaba içine girilmelidir." diye konuştu.

- Olay

İddiaya göre, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde 29 Mart'ta, doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, hasta kocası için ilaç yazdırmak isteyen B.K. adlı kadının bu teklifini kabul etmemişti.

Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K'nin kocası M.Y. ve yanındakiler, Yoğurtçuoğlu ve kavgayı ayırmak isteyen öğretmen Ali Türk'ü darbetmiş, olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

