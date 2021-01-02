İzmir’de doktora taşlı saldırı: Maske uyarısı yapan doktorun kafasını yardı

İzmir’de, özel bir tıp merkezinde görev yapan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, maske uyarısı yaptığı kişinin yakını tarafından taşlı saldırıya uğradı. İsabet eden taş sonucu kafası yarılan doktorun başına 8 dikiş atılırken, doktorun tedavisini yine kendi gibi doktor olan oğlu yaptı.

Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan acil doktoru Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, çocuk hastayla beraber muayeneye gelen bir kadını maskesini doğru takması konusunda ikaz etti. Ardından muayene edilecek çocuğun kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarıldığını gören doktor Mutlugüleçler, kadını bir kez daha ikaz ederek çocuğun ayakkabılarını çıkarmasını istedi. Mutlugüleçler, daha sonra çocuğu muayene etti. Hastanın yakını olduğu ileri sürülen bir kişi ise bu sırada doktor Mutlugüleçler’e, "Sen benim büyükanneme niye bağırıyorsun?" diyerek bağırmaya başladı. Mutlugüleçler, bağırmadığını ve ikaz ettiğini söyleyip kendini savundu ve sözlü tartışma hastanenin kapısına kadar devam etti. Bu sırada hasta yakını, yerden bir taş alarak Mutlugüleçler’e doğru fırlattı. Kafasına isabet eden taş sonucunda kanlar içinde kalan Mutlugüleçler, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisi gibi doktor olan oğlu tarafından Mutlugüleçler’in kafasına 8 dikiş atıldı.