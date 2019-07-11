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İzmir'de doktoru darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:26 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde bir kişi, kendisine rapor yazmadığı iddiasıyla iki doktoru darbetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, iki doktora darp girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı 20 Nolu Aile Sağlık Merkezine gelen ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan B.Y, doktor M.A'nın kendisine rapor yazmasını istedi.

Rapor için hastaneye yönlendirilen B.Y, burada rapor alamayınca yeniden sağlık ocağına dönerek doktor M.A'ya sözlü saldırıda bulundu ve kendisine bilgisayar klavyesi fırlattı.

Sesleri duyarak M.A'nın odasına gelen ve kalbinde pil olduğu öğrenilen doktor A.D.S'yi darbeden B.Y'yi sağlık ocağındaki vatandaşlar araya girerek sakinleştirdi.

Fenalaşan doktor A.D.S, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, B.Y. ise gözaltına alındı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, olayı duyar duymaz saldırıya uğrayan meslektaşlarını arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, hiçbir zaman sağlık çalışanına yapılan saldırıyı kabul edemeyeceklerini belirterek, "Adli sürece biz de dahil olacağız." dedi.

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