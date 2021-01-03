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İzmir’de doktorun kafasını taşla yardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

03.01.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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İzmir’de özel bir tıp merkezinde bir doktorun kafasını taşla yardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İzmir’in Karabağlar ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde çocuk hastayı muayene ederken yanında bulunan kadına maske uyarısı yapan ve çocuğunu kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarmaması konusunda uyaran Doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, muayeneden sonra çocuk hastanın bir başka yakını tarafından “Benim büyükanneme nasıl bağırırsın” denilerek küfür ve hakaretlere maruz kalmıştı.

İzmir’de özel bir tıp merkezinde bir doktorun kafasını taşla yardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde çocuk hastayı muayene ederken yanında bulunan kadına maske uyarısı yapan ve çocuğunu kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarmaması konusunda uyaran Doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, muayeneden sonra çocuk hastanın bir başka yakını tarafından “Benim büyükanneme nasıl bağırırsın” denilerek küfür ve hakaretlere maruz kalmıştı. Hastane kapısında çocuk hastanın yakını tarafından taşlı saldırıya uğrayan Doktor Mutlugüleçler’in, isabet eden taş sonucunda kafası yarılmış ve 8 dikiş atılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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