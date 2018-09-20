İzmir'de dolandırıcılık iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ''Alaattin Çakıcı''nın adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine giden 2 kişinin ''Alaattin Çakıcı''nın adını kullanarak ''ceza kestiği'' ve para istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Araştırma sonucu kişileri tespit eden polis, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis, araçtaki 4 kişiyi ve onlarla bağlantısı tespit edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramalarında 1 tabanca, 6 fişek, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişi, "nitelikli yağma" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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