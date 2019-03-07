İzmir'de dolandırıcılık iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'de, kredi kartı bilgilerine ulaştıkları kişilerin hesaplarından aktardıkları paralarla başkalarına ait vergi ve fatura borcu ödemesi yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı'da ikamet eden M.E.K (20), A.D. (36) ve E.B'nin (39) başkalarına ait kredi kartı bilgilerine ulaşarak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerinin tespiti üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin zanlılara ait adreslerde yaptıkları aramalarda ise 4 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 9 SIM kart, 1 hafıza kartı ve çeşitli bankalara ait manyetik şeritli 7 kart ele geçirildi.

Şüphelilerin aralarında yaptıkları anlık iletilerin incelenmesinde ise çok sayıda kişinin banka ve kredi kartı bilgilerine, kimlik bilgisi almak için tuzak olarak banka sitesi hazırlamak amacıyla kullanılan görsellere, fatura ve vergi ödemelerine ilişkin dekont ve ekran resimlerine ulaşıldı.