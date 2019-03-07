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İzmir'de dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak, vergi ve fatura borcu ödemesi gibi işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Zanlıların, sosyal medya sitelerinde ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazanıldığını belirten banka reklamları yayımlayarak, linklere tıklayan kişileri tuzağa düşürdükleri öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, kredi kartı bilgilerine ulaştıkları kişilerin hesaplarından aktardıkları paralarla başkalarına ait vergi ve fatura borcu ödemesi yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı'da ikamet eden M.E.K (20), A.D. (36) ve E.B'nin (39) başkalarına ait kredi kartı bilgilerine ulaşarak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerinin tespiti üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin zanlılara ait adreslerde yaptıkları aramalarda ise 4 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 9 SIM kart, 1 hafıza kartı ve çeşitli bankalara ait manyetik şeritli 7 kart ele geçirildi.

Şüphelilerin aralarında yaptıkları anlık iletilerin incelenmesinde ise çok sayıda kişinin banka ve kredi kartı bilgilerine, kimlik bilgisi almak için tuzak olarak banka sitesi hazırlamak amacıyla kullanılan görsellere, fatura ve vergi ödemelerine ilişkin dekont ve ekran resimlerine ulaşıldı.

Zanlıların, sosyal medya sitelerinde ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazanıldığını belirten banka reklamları yayımlayarak, kişileri tuzağa düşürdükleri, sosyal medyada linklere tıklayan şahısları sahte bankacılık sitelerine yönlendirerek, hesap ve banka bilgilerini elde ettikleri ve bu bilgilerle başka kişilere ait vergi borçları ile fatura ödemelerini gerçekleştirerek, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan emniyet yetkilileri, vatandaşların, dolandırıcıların mağduru olmamaları için internet üzerinden yapmış oldukları bankacılık işlemleri sırasında, bankaların URL adreslerini adres çubuğuna yazarak giriş yapmaları ve sosyal medyada karşılaştıkları banka reklamları üzerinde yer alan hediye ve ödül kazanabileceklerini vadeden paylaşımlara temkinli yaklaşmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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