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  4. İzmir’de dolandırıcılık operasyonu: 6’sı kamu görevlisi 8 gözaltı

İzmir’de dolandırıcılık operasyonu: 6’sı kamu görevlisi 8 gözaltı

24.12.2020 12:36 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Urla ilçesinde, hazine ve orman arazilerini gerçeğe aykırı şekilde satmaya çalışan 6’sı kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesinde bazı kamu görevlilerinin hazine ve orman arazilerini gerçeğe aykırı şekilde sattığına dair alınan bilgi üzerine harekete geçti.

İzmir’in Urla ilçesinde, hazine ve orman arazilerini gerçeğe aykırı şekilde satmaya çalışan 6’sı kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesinde bazı kamu görevlilerinin hazine ve orman arazilerini gerçeğe aykırı şekilde sattığına dair alınan bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, görevi kötüye kullanmak, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği tespit ettikleri 6’sı kamu görevlisi toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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