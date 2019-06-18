İzmir'de dolu ve sağanak

Davut CAN - Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de aniden başlayan dolu ile karışık sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yıldırım düşen bir evde yangın çıkarken, hafif raylı sistem istasyonlarını su bastı, suyla dolan köprülerden altlarındaki caddelere taşan sular, şelaleyi andırdı. Sağanağa yazlık kıyafet ve sandaletlerle yakalananlar zor anlar yaşadı. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağmurun saat 21.00'e kadar devam etmesini beklediklerini belirterek "Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçabilir, ağaç devrilebilir, sel ve su baskınları olabilir. Bu süre içerisinde vatandaşların dışarı çıkmamasında fayda var" dedi.

İzmir'de saat 17.00'de başlayan dolu ile karışık gök gürültülü yağmur, bazı ağaçların kırılmasına bazı arabaların zarar görmesine neden oldu. Tepecik Mahallesi'ndeki 1172 Sokak'taki eve yıldırım düştü ve yangın çıktı. Toplu taşımada kullanılan İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) Alsancak İstasyonu'nu su bastı. Sağanak doluya yazlık kıyafet ve sandaletlerle yakalananlar zor anlar yaşadı. Suyla dolan köprülerden altlarındaki caddelere taşan sular, şelaleyi andırdı.

SAAT 21.00'E KADAR SÜRECEK

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, saat 21.00'e kadar vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı. Kuvvetli yağışın bekledikleri bir durum olduğunu ve sağanak ile ilgili uyarıları öncesinden yaptıklarını anlatan Gültekin, "Bugün akşam saatlerine kadar bu yağışın devam etmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinde hava açacak. Kuvvetli yağış saat 21.00'den itibaren kesilecek. Şu an sıcak havanın yükselmesiyle birlikte gök gürültülü sağanak yağış var İzmir üzerinde. Bu yağışlarla ilgili bölgemizin tamamı, yani Manisa, Aydın ve Muğla için bu uyarıları vermiştik. Şiddetini kaybederek dağılmasını bekliyoruz" dedi. Yarın için kıyı hariç iç kesimlerde yağış beklediklerini vurgulayan Gültekin şunları söyledi:

"Yarın Manisa ve Aydın'ın doğusunda yağış bekliyoruz. Gök gürültülü sağanak yağışta lokal dolu ve rüzgarlar görülebilir. Sağanak yağışa karşı vatandaşların tedbirli olmasında fayda var. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçabilir, ağaç devrilebilir, sel ve su baskınları olabilir. Bu süre içerisinde vatandaşların dışarı çıkmamasında fayda var. Bu durum bekleniyordu, uyarılarımızı yapmıştık."

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yağıştan önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa ile İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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