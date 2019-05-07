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İzmir’de dolu ve sağanak yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

İzmir’de etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, su birikintilerinin oluştuğu Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf yağmur sularını tahliye etti.Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış, Ege Bölgesi’ni de etkisi altına aldı.

İzmir’de etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, su birikintilerinin oluştuğu Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf yağmur sularını tahliye etti.
Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış, Ege Bölgesi’ni de etkisi altına aldı. Öğleden sonra etkisini artıran yağmur aniden dolu şeklinde yağdı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar ise başlarına naylon geçirerek yağmurdan kaçmaya çalıştı. Dolunun yağmasıyla caddelerde su birikintileri oluştu.
Öte yandan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dükkanların önünde su birikintileri meydana gelirken, çalışanlar ve esnaf kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışın saat 18.00’e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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