HABER

İzmir’de döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 08:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde döner bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.İddiaya göre, Küçük Park mevkisinde kız meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.

İzmir’de döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde döner bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Küçük Park mevkisinde kız meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine Y. A. (22) yakında bulunan hafif ticari araçtan döner bıçağını alarak sallamaya başladı. Saldırı sonucu Mahmut Eşref A. (24) ile Talha E, bacaklarından, Y.A. ise elinden yaralandı.
Kavgayı gören bölgedeki sivil polisler olaya müdahale etti. Yaşanılan durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi. Şüpheli şahıs, döner bıçağını polislere de sallayarak park halindeki araca binip kaçmak istedi.
Aracın etrafını saran sivil polisler şüphelinin kaçmasına izin vermedi ve araçta bulunan 2 kız 2 erkeği dışarı çıkardı. Şüpheli gözaltına alınırken araca koyduğu döner bıçağına da el konuldu.
Bu sırada, Mahmut Eşref A.’nın arkadaşları sağlık ekipleri gelinceye kadar kendisine bel kemeri ile turnike uyguladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer yandan elinden yaralı Y.A. ise polis nezaretinde İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İzmir’de döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir’de döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Döner bıçağı ile dehşet saçtı: 2'si ağır 3 yaralıDöner bıçağı ile dehşet saçtı: 2'si ağır 3 yaralı
Yıldırımın isabet ettiği ekili alan yanarak kül olduYıldırımın isabet ettiği ekili alan yanarak kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.