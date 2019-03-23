HABER

İzmir'de down sendromlu öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:35 | Son Güncelleme

Yaralanan 34 kişiden 20'si taburcu edildi - Servis minibüsünün şoförü gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de dün down sendromlu çocukları taşırken devrilen servis minibüsünün sürücüsü gözaltına alındı.

Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada yaralılar arasında bulunan sürücü Zülfikar Y, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zülfikar Y, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan, kazada yaralanan 34 kişiden 20'sinin taburcu edildiği belirtildi. Hastanelerde tedavisi süren yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Down sendromlu ve zihinsel engelli özel öğrencilerle veliler ve öğretmenlerin bulunduğu Zülfikar Y. idaresindeki 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarındaki İzmir Kuzey Çevre Yolu bağlantısında virajı alamayıp devrilmişti. Kazada, 34 kişi yaralanmıştı.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
UNIWORLDCUP 2019 İBB’nin ev sahipliğinde yapılacakUNIWORLDCUP 2019 İBB’nin ev sahipliğinde yapılacak
Eyüpsultan'da fidanlıkta top mermisi bulunduEyüpsultan'da fidanlıkta top mermisi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayraklı down sendromlu izmir Kaza servis minibüsü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.