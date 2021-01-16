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  4. İzmir’de ‘dur’ ihtarına uymayan 3 kişiye 11 bin lira ceza

İzmir’de ‘dur’ ihtarına uymayan 3 kişiye 11 bin lira ceza

16.01.2021 08:19 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan 2 arkadaşı, kovalamaca sonucu yakalandı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan 2 arkadaşı, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ekiplerden kaçarken trafiği tehlikeye atmaktan dolayı toplamda 11.307 lira ceza kesildi.
Olay gece saatlerinde Yakakent Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekiplerince şüpheli görülen 35 AEK 495 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulunuldu. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kaçan aracı yakalamak için yönlendirilen çok sayıda polis ekibince, araç mahalle arasında sıkıştırılarak durduruldu. Ekipler tarafından sorguları yapılan araç içerisindeki O.O. (24), M.A. (23) ve K.D’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 10 bin 407 lira, ekiplerden kaçarken trafiği tehlikeye atmaktan dolayı da 900 lira olmak üzere toplamda 11 bin 307 lira ceza kesildi.

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