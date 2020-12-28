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  4. İzmir’de ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

İzmir’de ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

28.12.2020 01:31 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymamasının ardından kaçması sonucu yaşanan kovalamacada kaza yapınca yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Caher Dudayev Bulvarı’nda uygulama yapan trafik polisleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymamasının ardından kaçması sonucu yaşanan kovalamacada kaza yapınca yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Caher Dudayev Bulvarı’nda uygulama yapan trafik polisleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan 35 CJH 87 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin K., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Şahin K., idaresindeki otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Ekipler tarafından araçta bulunan sürücü Şahin K., ile yanındaki Siraç E.A’nın sorguları gerçekleştirildi.
Hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi
Öte yandan, ekipler tarafından yapılan sorgulamada Şahin K’nın hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu tespit edilirken, yolcu konumunda ki sürücü Siraç E.A’ya sokağa çıkma kısıtlamasından ve maske takmamaktan 4 bin 50 lira idari ceza uygulandı. Şahin K’ye ise sokağa çıkma kısıtlaması, maske takmama, ehliyetsiz araç kullanma ve birçok trafik kuralını ihlalden 9 bin 143 lira ceza kesildiği öğrenildi.
Sürücü Şahin K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Siraç E.A. ise serbest bırakıldı.

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