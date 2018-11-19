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İzmir'de durdurulan minibüste kalaşnikof ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

İzmir'de durdurulan minibüste kalaşnikof ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste kalaşnikof ele geçirildi, minibüsün sürücü ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 10 BE 409 plakalı minibüsü durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve 24 mermi ile uyuşturucu içmek için kullanıldığı değerlendirilen bir aparat ele geçirdi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü A.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaleşnikof minibüs operasyon silah

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