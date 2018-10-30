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İzmir'de duygulandıran gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:34 | Son Güncelleme

İZMİR'de Cumhuriyetin 95'inci Kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP İl Başkanlığı'nın daveti ile 'Bir Cumhuriyet Hikayesi' adlı gösteriyi sahneleyen sanatçı Sunay Akın, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

İzmir'de duygulandıran gösteri

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Cumhuriyetin 95'inci Kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP İl Başkanlığı'nın daveti ile 'Bir Cumhuriyet Hikayesi' adlı gösteriyi sahneleyen sanatçı Sunay Akın, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. İsmet İnönü'nün, 7 yaşındayken 100 lira verdiği ve hikayeye de konu olan Hulisi Kesim de, gösteriyi izledi. Kesim, o anları izlerken gözyaşlarına hakim olmadı. Gösterinin sonunda, CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri sahneye çıkarak, hep bir ağızdan İzmir Marşını söyledi.
Cumhuriyetin 95. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP İzmir İl Başkanlığı'nın daveti üzerine kente gelen sanatçı Sunay Akın, fikri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olan, 'Bir Cumhuriyet Hikayesi' adlı gösteriyi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahneledi. Akın, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yaşananları anlatan Akın, yine Deniz Gezmiş'in öğrencilik yıllarına da değindi. Gösteri esnasında, Çocuk Kalpler Kumpanyası korusu da, çeşitli eserleri seslendirdi. Gösterinin bir bölümünde, küçük bir çocuğun fotoğrafını gösteren ve ondan bahseden Sunay Akın, "Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk, sokaklarda su satıyormuş. İsmet İnönü, çocuğu ilk olarak bir tren istasyonunda görür. Daha sonra bir eve gittiğinde, çocuğun da aynı mahallede yaşadığını görür. Çocuğa 'Sen çok zeki birisin. Okuyacaksın ve büyüdüğünde vatanına, milletine hayırlı bir evlat olacaksın' deyip, ona 100 lira verir. Ve o kişi okudu, önemli görevler üstlendi. Bir gün makam arabası ile yoldan giderken, küçük kızının yağmurda ıslandığını ve durakta otobüs beklediğini görür. Kızının yanında durur, arabanın penceresini açar ve kızına şemsiyesini uzatır, daha sonra oradan ayrılır. Kızı bu duruma çok sinirlenir. Akşam eve gittiğinde 'Baba bugün yaptığın neydi öyle' der. Babası da 'Ben ne yaptım ki' diye sorar. Bunun üzerine kızı, 'Neden beni arabana almadın' diye çıkışır. Babası, bunun üzerine, ' Araba benim değil, devletin. Seni alamazdım. Ama şemsiyem benimdi ve onu sana verdim' der. Şimdi de kendisi aramızda" dedi. Bu sırada Hulisi Kesim (76), salonda oturduğu koltukta ayağa kalktı. Salondakilerin ayakta alkışladığı Kesim, Sunay Akın'ın anlattıklarını gözyaşları içerisinde dinledi.
KORO ŞEFİ KIZINI DİNLEDİ
Daha sonra, yine Sunay Akın'ın anlattığı hikayeye konu olan Hulisi Kesim, koro şefi kızı Feray Kesim'in seslendirdiği parçayı dinledi. Gösterinin sonunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile CHP'li ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, sahneye davet edildi. CHP'liler, Çocuk Kalpler Kumpanyası Korosu'nun seslendirdi İzmir Marşı'na eşlik etti. Davetliler de bu sırada ayağa kalkarak, hep bir ağızdan marşı söyledi. Program, bu görüntülerin ardından son buldu.

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İzmir'de duygulandıran gösteriİzmir'de duygulandıran gösteriİzmir'de duygulandıran gösteriİzmir'de duygulandıran gösteri

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