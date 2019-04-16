İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ortak operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında durdurulan iki araçta 15 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, 14 yetişkin boy can yeleği, 7 çocuk boy can yeleği ve 8 şambrel ele geçirildi.

Ekipler, araçların şoförlüğünü yapan M.H. (41) ve Y.Y'yi (38) gözaltına aldı.

Yakalanan göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

