HABER

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 21:49 | Son Güncelleme

Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 15 kişi yakalandı - Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ortak operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında durdurulan iki araçta 15 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, 14 yetişkin boy can yeleği, 7 çocuk boy can yeleği ve 8 şambrel ele geçirildi.

Ekipler, araçların şoförlüğünü yapan M.H. (41) ve Y.Y'yi (38) gözaltına aldı.

Yakalanan göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNER En yakın arkadaşının üvey annesi oldu! En yakın arkadaşının üvey annesi oldu!
BGC ödülleri sahiplerini bulduBGC ödülleri sahiplerini buldu
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde depremElazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 kişi tutuklu göçmen operasyon tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

Damat adayından itiraf geldi...

Damat adayından itiraf geldi...

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

SİHA ilk test uçuşunu yaptı!

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.