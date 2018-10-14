İZMİR (AA) - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Kamyonda düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirtildi.

Ölü ve yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

