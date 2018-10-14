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İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada ölü sayısı 22'ye, yaralı sayısı 13'e yükseldi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada ölü sayısı 22'ye, yaralı sayısı 13'e yükseldi.


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izmir Kaza

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