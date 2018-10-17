İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrildiği kaza sonrası yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yabancı uyruklu kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı da 23'e yükseldi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Gözaltı sayısı arttı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri de düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunanistan'a kaçırmak isteyen yasa dışı geçiş organizasyonunda yer alanlara yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki kişi sayısı 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 12'ye çıktı.

Zanlıların İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.