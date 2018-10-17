İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrildiği kaza sonrası yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yabancı uyruklu kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı da 23'e yükseldi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- Gözaltı sayısı arttı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri de düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunanistan'a kaçırmak isteyen yasa dışı geçiş organizasyonunda yer alanlara yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki kişi sayısı 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 12'ye çıktı.
Zanlıların İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz (35) ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası İzmir Adliyesi'ne sevk edilecek.
Kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'a "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmak" ve "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak" gibi suçlardan işlem yapıldığı öğrenildi.
- Olay
Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 göçmen ölmüş, kamyonun şoförü ile 26 göçmen yaralanmıştı.
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