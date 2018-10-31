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İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden 7 Iraklının daha cenazesi, yakınlarına teslim edildi

İZMİR (AA) - İzmir’in Menderes ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 23 düzensiz göçmenden 7'sinin daha cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaşamını yitiren 15 göçmenin yakınlarına teslim edilmesinin ardından bugün 7 Iraklı göçmenin yakınları, cenazelerle ilgili teşhiste bulunmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna başvurdu.

İşlemleri tamamlanan cenazelerin yakınlarına teslimiyle İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda bir cenaze kaldı.

Kazadan yaralı olarak kurtulanlardan Irak vatandaşı Muhammed Ali Sabah da tedavisinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna başvurarak kazada hayatını kaybeden eşi ile 2 yaşındaki oğlunun cesedini teşhis etti.

Öte yandan Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Haitham Ahmed Star ise yaptığı açıklamada, 10 Ekim'de Karaburun'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişinin öldüğü olayda, batık durumda bulunan teknede 11 Irak ile 1 Afgan uyruklu göçmene ait cesetlerin bulunduğunu, bunların da bir an önce çıkarılmasını ve yakınlarına teslim edilmesini istediklerini ifade etti.

Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde Değirmençay'a devrilmesi sonucu 23 düzensiz göçmen ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden aralarında kamyon şoförü Yılmaz'ın da olduğu 11'i tutuklanmış biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan 6'sı çocuk 2'si kadın olmak üzere toplam 15 cenaze yakınlarına teslim edilmişti.

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