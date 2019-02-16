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İzmir'de eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:07 | Son Güncelleme

İzmir'de eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'de eğlence merkezinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Alsancak Şehitler Caddesi'ndeki eğlence merkezine giden Ahmet Serkan Muçay (42) ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilindeki tabancayı almaya giden Muçay, döndüğünde kavga ettiği kişilerin arasında bulunan V.K. tarafından silahla vuruldu.

112 Acil Servis ekibince SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muçay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Suç aleti silahla gözaltına alınan V.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Muçay'ın cenazesi, Şirinyer Enhoşlar Ensar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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asayiş cinayet kavga polis silah

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