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İzmir'de ekmek fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 05:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir ekmek fabrikasında yangın çıktı.

İzmir'de ekmek fabrikasında yangın

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. Yandaki mantı fabrikasına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekmek fabrikası, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1203 sokakta bulunan bir ekmek fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. İşyerindeki alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bitişikteki mantı fabrikasına da sıçrayan alevleri 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Daha sonra ise soğutma çalışması yapıldı. Yangında, ekmek fabrikası tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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