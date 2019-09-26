İzmir’de Ekoloji Forumu

İzmir’de ekoloji mücadelesi veren kuruluşlar ve bireyler çevre sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Kültürpark’ta bir araya geldi. İzmir Düşünce Topluluğu’nun öncülüğünde düzenlenen foruma, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Herkese açık olan forumda ekoloji örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra, aktivistler, yazarlar, akademisyenler, bazı ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve bağımsız bireyler de görüş ve önerilerini dile getirdi.

“Bir belediye başkanının en önemli görevi kentin doğasına sahip çıkmak”

Forumun başlangıcında ekolojik krizi ve İzmir’deki çevre sorunlarını anlatan bir video gösterildi. Açılış konuşmasını yapan Soyer, ekoloji ile ekonomi arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekerek, “Ekoloji bozuldukça, biz doğadan uzaklaştıkça ekonomimiz de bozuluyor. Doğadan uzaklaştıkça felaketin boyutunu katlıyoruz. Bir felakete doğru gidiyoruz” dedi. Bir belediye başkanının en önemli görevinin kentin doğasına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Soyer, “İklim değişikliği dünyanın büyük problemi. İklim değişikliği ile mücadele emir komutayla, yasalarla olmuyor. Yerel yönetimlerin, vatandaşların katılımıyla oluyor. Buradan yola çıkarak İzmir’de ekoloji ve doğa duyarlılığını arttırmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Umarım, bu forum ilk adım olur, devamı gelir ve buradan somut kararlar çıkar” diye konuştu. Belediye bünyesinde İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kurulduğunu hatırlatan Soyer, “Bu toplantıdan çıkacak önerilerin hepsi büyükşehir belediyesine iletilecek Bu forumda gündeme gelecek önerileri hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.