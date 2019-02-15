İzmir'de el yapımı patlayıcının infilak anı kamerada

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sanayi bölgesinde yol kenarına yüzleri kar maskeli 2 kişi tarafından bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettiği an, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve yüzleri kar maskeli olduğu öğrenilen 2 kişi, 10045 Sokak'a poşet bıraktı. Şüpheliler uzaklaşırken, bıraktıkları poşetteki el yapımı patlayıcı (EYP) büyük gürültüyle infilak etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede arama yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde başka poşet içerisinde tuzaklanmış ikinci EYP daha olduğu saptandı. Bunun üzerine bomba imha ekibi çağrıldı. Sokağa gelen bomba imha uzmanı tarafından, tuzaklanan EYP imha edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında, poşetleri bırakan şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, EYP'nin duvar kenarına bırakılması ve patlama anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde 2 kişinin duvar kenarına poşeti bırakarak kaçtığı ve bir süre sonra ise EYP'nin patladığı görülüyor.

Polis soruşturmayı sürdürürken, görüntülerde bölgeden geçtiği belirlenen aracın da araştırıldığı belirtildi.

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