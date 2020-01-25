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İzmir’de Elazığ’daki deprem sonrası provokatif paylaşımlara yasal işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8’lik depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ’da meydana gelen, 22 kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın yaralanın bulunduğu 6.8’lik depremle ilgili açıklama yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8’lik depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ’da meydana gelen, 22 kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın yaralanın bulunduğu 6.8’lik depremle ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapanlarla ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ilimizde ve çevre illerde meydana gelen ve birçok vatandaşımızın maalesef ölümü ve yaralanmalarına neden olan müessif deprem olayı nedeniyle, bugün bazı sosyal medya platformlarında yaşanan deprem olgusu üzerinden bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı aşağılayan, ayrıştıran, ötekileştiren ve ayrımcılığa tabi tutan provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiş olup suç unsuru içeren bu tür paylaşımları yapanlar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır."

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