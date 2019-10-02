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İzmir'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 19:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, park halindeki minibüste yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada ilk yakalanan 2 kişinin ardından, 3 kişi daha gözaltına aldındı.

İzmir'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, park halindeki minibüste yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada ilk yakalanan 2 kişinin ardından, 3 kişi daha gözaltına aldındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen pazar gecesi, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi yolda yürürken durdurdu. Polis, durdukları kişilere kimlik sorgulaması yaptığı sırada, şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan 2 kişiden biri yere araç anahtarını düşürdü. Polis önce şüphelilerden birini, bu kişinin ifadesi doğrultusunda da, kaçarken anahtarı düşüren diğerini yakaladı. Daha önce de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları bulunan şüphelilerin anahtarını düşürdüğü, 35 KZ 245 plakalı minibüsün yerini belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi. Polis, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen bu iki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, 3 kişiyi daha gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklamaİzmir'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklama

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