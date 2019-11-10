HABER

İzmir’de elleri ayakları bağlı ceset bulunmuştu; şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 23:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesindeki cami inşaatında cesedi bulunan işçiyi öldürme iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Ege Üniversitesi Bornova Yerleşkesi içerisinde bulunan cami inşaatında 8 Kasım’da elleri ayakları bağlı halde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İzmir’in Bornova ilçesindeki cami inşaatında cesedi bulunan işçiyi öldürme iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ege Üniversitesi Bornova Yerleşkesi içerisinde bulunan cami inşaatında 8 Kasım’da elleri ayakları bağlı halde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise cesedin cami inşaatında çalışan Ferit Aytekin’e (45) ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin O.G. isimli şahıs olduğu belirlendi.

İzmir’den Gördes’e taksiyle gitmiş
İddiaya göre, cami inşaatında Ferit Aytekin’i öldürdükten sonra Manisa Kavşağı’na gelen O.G., burada bir taksi şoförü ile anlaşarak Manisa’nın Gördes ilçesine gitti. Taksinin plakasını alan ekipler, dönüş yolunda taksiciyi durdurup ifadesine başvurdu. Taksicinin ifadeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri Manisa’nın Gördes ilçesinde yapılan operasyonla şüpheli O.G.’yi kıskıvrak yakaladı.

Kan donduran ifade
İzmir’e getirilen O.G. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Burada verdiği ifadede O.G., Ferit Aytekin’i öldürme gerekçesini kan donduran sözlerle açıkladı. İfadeye göre O.G., cami inşaatı yakınında gezerken Ferit Aytekin gözüne fener tuttu. O.G.’nin bu yüzden Aytekin’in ellerini ve ayaklarını bağlayıp döverek öldürdüğü ve "ölmesi gerekiyordu" dediği ileri sürüldü.

Tutuklandı
Ferit Aytekin cinayetinin şüphelisi olarak emniyette işlemleri tamamlanan O.G., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralıBursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı
Kiracılarıyla tartışan karı-koca bıçaklandıKiracılarıyla tartışan karı-koca bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya’da flaş gelişme! Genelkurmay Başkanı, Morales'in istifasını istedi

Ordu devlet başkanının istifasını istedi!

Köprülü Mehmet Paşa kimdir? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

Köprülü Mehmet Paşa kimdir? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 milyon fidan kampanyasına destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Fidan dikimi ne zaman? Fidan dikim alanı sorgula

Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikimi yerleri nerede?

Alanya açıklarında 3,1 büyüklüğünde, Çeşme'de 3,0 büyüklüğünde deprem

Art arda korkutan depremler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.