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İzmir’de emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 22:17 | Son Güncelleme

İzmir’de birçok önemli operasyonlara imza atan emekli 1.

İzmir’de emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

İzmir’de birçok önemli operasyonlara imza atan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, bugün, 5 yıldızlı bir otelin spor salonunda antrenman yapan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, salonun ortasında fenalaşarak yere yığıldı. Durumu görenler sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk’ü alarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedaviye alınan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk’ün ölüm nedeni ise geçirdiği kalp krizi sonucu olduğu öğrenildi.

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