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İzmir’de emekli binbaşı evinde ölü bulundu

03.01.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli binbaşı, evinde ölü bulundu.

İzmir’in Konak ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli binbaşı, evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Atilla Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1’inci katında yalnız yaşayan emekli binbaşı Hasan Adnan Cengiz’den (69) bir süredir haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Cengiz’in arkadaşı vasıtası ile evin içerisine girdi. Yapılan incelemelerde Cengiz’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan, belediye tabibinin şüpheli ölüm değerlendirmesi ve savcının incelemesinden sonra Hasan Adnan Cengiz’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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