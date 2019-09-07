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İzmir'de emekli polis memurunun karısını öldürüp intihar etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın toprağa verildi, emekli polis memurunun cenazesi memleketi Trabzon'a gönderildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanma aşamasındaki emekli polis memuru kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.

İlçede dün eşi Özlem S'yi öldürüp aynı tabancayla intihar eden Erdoğan S'nin İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeleri, yakınları tarafından alındı.

Kocasının öldürdüğü Özlem S'nin cenazesi, Buca ilçesindeki Hüdavendigar Ceylan Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Buca Mezarlığı'nda defnedildi.

Erdoğan S'nin cenazesi de memleketi Trabzon'a gönderildi.

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