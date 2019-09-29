İzmir’de en büyük pasta rekoru

İzmirli ve ülkenin pek çok bölgesinden gelen pasta ustaları tarafından İzmir Fuarı’nda dünyanın en büyük pastasını yapma rekoru kırıldı. Bin 500 pasta şefi, 2 bin 842 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde pastayı yapmak için ter dökerken, fuarı çevreleyen pasta havadan görüntülendi.

İzmir Fuarı, ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük pastası İzmirli ve çeşitli illerden gelen pasta ustaları tarafından saatler süren çalışmanın ardından yapıldı. 20 ton ağırlığa ulaşan pasta, lezzetiyle İzmirli katılımcılardan tam not alırken, pastada 200 bin yumurta, 2 ton un, 2 ton şeker ve 10 ton krema kullanıldı. Etkinlikte bin 500 pasta şefi görev aldı, 2 bin 842 metre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğindeki pasta havadan görüntülendi.

Yapımı 4 saat sürdü

Pasta Şehri İzmir mottosuyla yola çıkan Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali 2 bin 842 metrelik Festival Pastası ile dünya rekorunu kırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası’na kayıtlı pastaneler ve festivale katılan şeflerin birlikte hazırladığı pastanın final bölümü olan ay yıldız formlu kısmını ise Pastart için İzmir’e gelen yabancı şefler ile Anadolu Otizm Vakfının öğrencileri hazırladı. 2 bin 842 metre uzunluğundaki festival pastası, 15 santimetre genişliğinde tasarlandı. Pastanın yapımı 4 saat sürdü.