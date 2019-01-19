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İzmir'de "en güzel deve" seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

Selçuk ilçesinde 37'nci Geleneksel Deve Güreşi Festivali kapsamında düzenlenen "8'inci Altın Havan En Süslü Deve Yarışması"nda Baybars Faytoncu isimli deve birinci seçildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen "En Süslü Deve Yarışması"nda birinciliği, Baybars Faytoncu isimli deve kazandı.

Selçuk İstasyon Meydanı'nda "37'nci Geleneksel Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali" kapsamında yaklaşık 20 devenin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen ve sahiplerince özel olarak süslenen develerin yürüyüşünü çok sayıda vatandaş izledi.

Renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşü sonrası "En Süslü Deve Yarışması" yapıldı.

Develerin tek tek boy gösterdiği yarışmada birincilik ödülü, Balıkesir'in Edremit ilçesinden gelen "Baybars Faytoncu" isimli deveye verildi.

Devenin sahibi Hüseyin Midilli'ye, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı tarafından havan hediye edildi.

Deve sahiplerinden Kazım Pazar, yarışmaya girecek develeri özenle hazırladıklarını, üzerindeki süslerin elle işlendiğini belirterek, korteje katılan bazı develerin yarın güreşlerde boy göstereceğini dile getirdi.

37'nci Geleneksel Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali kapsamında yarın, Pamucak Deve Güreşleri sahasında 120 devenin katılımıyla güreşler yapılacak.

İzmir'de "en güzel deve" seçildi

- Selçuk ilçesinde 37'nci Geleneksel Deve Güreşi Festivali kapsamında düzenlenen "8'inci Altın Havan En Süslü Deve Yarışması"nda Baybars Faytoncu isimli deve birinci seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi

En güzel deve seçildi
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altın havan Deve Deve Güreşi festival güzel kortej ödül

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