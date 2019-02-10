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İzmir'de engellilerin çalışacağı gübre tesisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

İZMİR'de Buca Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak bünyesinde sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı Kompost ve Solucan Gübre Tesisi’nin açılışını yaptı.

İzmir'de engellilerin çalışacağı gübre tesisi açıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Buca Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak bünyesinde sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı Kompost ve Solucan Gübre Tesisi’nin açılışını yaptı. Tesis sayesinde üretime katılan engelliler, dünyanın en kaliteli gübreleri arasında yer alan ve hiçbir kimyasal içermeyen solucan ve kompost gübresi üreterek hem doğaya katkı sağlayacak hem de kentin gübre ihtiyacını üretecek.
Türkiye’de ilk kez bünyesinde sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi törenle açıldı. Tesisin açılış törenine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, CHP il ve ilçe yöneticileri çok sayıda kişi katıldı. Açılış töreni öncesinde, tesiste çalışacak zihinsel engelli Metin Özkan, rap gösterisi yaptı. Ardından bedensel engelli dans şampiyonu Sinem Öztürk ve Zehra Kosova yaptıkları dans gösterileriyle töreni renklendirdi. Levent Piriştina, Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi’nin ürettikçe kentin kazanacağı bir proje olduğunu vurgulayarak, "Buca’nın çok bereketli toprakları var, verimsiz duran tesisler var, pazar yeri yoğunluğumuzdan dolayı çok atığımız var. 'Bunlar nasıl katma değerli hale getirilebilir' diye düşündük. Türkiye’de solucan gübre tesisi örneği çok var ama bir ilki nasıl başarırız dedik. Bu katma değer sağlanırken sadece engelli kardeşlerimizin üretimi sağladığı bir yapı organize ettik. Bu iş bizim için çok anlamlıydı. Emekler büyük, çok uğraşıldı. Harika bir alan oldu. Bizim çöp olarak gördüğümüz şeyleri, bu değerli insanlar ülke için en önemli malzeme haline getirecekler. Bu yüzden ben bugün başka bir gururu yaşıyorum" dedi.
TESİSTE NELER VAR?
Yaklaşık 9 bin 830 metrekare alana kurulu Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi’nde, Buca pazar yerlerinden toplanan meyve sebze atıkları, dal atıkları, kağıt atıklar öncelikle kompost gübreye dönüştürülecek. Kompost gübre hem bu şekliyle kullanılacak, hem de solucan çadırındaki 500 bin solucana besin olacak. Solucanların üretimiyle çıkan gübre de solucan gübresi olarak kullanılacak. Korumalı iş yeri niteliği taşıyan tesiste çalışacak 15 engelli vatandaş da burada 5 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hakkı kazanacak.

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İzmir'de engellilerin çalışacağı gübre tesisi açıldıİzmir'de engellilerin çalışacağı gübre tesisi açıldıİzmir'de engellilerin çalışacağı gübre tesisi açıldıİzmir'de engellilerin çalışacağı gübre tesisi açıldı

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