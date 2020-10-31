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İzmir’de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 08:58 | Son Güncelleme

İzmir’deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.Dün saat 14.50 sıralarında İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6’lık deprem Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 17 binanın yıkılmasına sebep oldu.

İzmir’deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.
Dün saat 14.50 sıralarında İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6’lık deprem Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 17 binanın yıkılmasına sebep oldu. Depremde şu ana kadar 24 vatandaş hayatını kaybederken 700’ün üzerinde vatandaş yaralandı. Enkaza dönen 17 binandan 8’in arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken 9 binada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hava aydınlanınca facia daha net görüldü
Depremin ardından başlayan enkaz çalışmaları gece saatleri boyunca da aralıksız olarak devam etti. Depremde yıkılan 28 daireli Emrah Apartmanı ve Rıza Bey apartmanı sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan görüntülendi. Facianın boyutunu görüntülerle beraber daha iyi görülebilirken arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını ara vermeden itinayla sürdürüyor.

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