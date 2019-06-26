HABER

İzmir’de erken terhis sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:01 | Son Güncelleme

Askerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi ile yayımlanan kararın ardından Bergama Askeri Garnizon Komutanlığı’nda görevli 169 asker erken terhis oldu.Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bergama Garnizon Komutanlığı’nda vatani görevlerini yapan 169 asker terhis belgelerinin imzalanmasının ardından, vatani borcunu ödeyerek terhis oldu.

Askerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi ile yayımlanan kararın ardından Bergama Askeri Garnizon Komutanlığı’nda görevli 169 asker erken terhis oldu.
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bergama Garnizon Komutanlığı’nda vatani görevlerini yapan 169 asker terhis belgelerinin imzalanmasının ardından, vatani borcunu ödeyerek terhis oldu. Terhis işlemleri tamamlanan askerler komutanları ile vedalaştıktan sonra terhis belgesini alarak görevini tamamladı. Erken terhis olmanın mutluluğu dile getiren askerler garajlara akın etti.

"Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun"
Sekiz aydır hizmet taburunda vatani görevini yapan Umut Özüstler, "Vatani görevimizi yapmaktan her zaman onur ve gurur duyduk. Ama yeni yasa sayesinde ailelerimize daha erken kavuşacağız, bunun için çok mutluyuz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" dedi.

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci

İzmir’de erken terhis sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.