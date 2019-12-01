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İzmir'de eş zamanlı göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öğrenilen 41 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

İzmir'de eş zamanlı göçmen operasyonu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öğrenilen 41 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Ayrıca, operasyonda kaçışı organize ettiği tespit edilen PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olmak ve Kurmak Yönetmek suçlarından kaydı bulunan F.E. ve yanında bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin 22.30 sıralarında Gaziler Caddesi üzerindeki bir iş yerinden taksiler ile İnciraltı Caddesi üzerindeki kapalı kasa bir kamyonete bindirileceği ve oradan da Çeşme ilçesine hareket edileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen GİM Şube ekipleri, söz konusu adrese ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, iş yerinde bulunan 26 Suriye, 4 Filistin ve 11 Afganistan Uyruklu düzensiz göçmen, ayrıca kaçışı organize ettiği belirlenen PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olmak ve Kurmak Yönetmek suçlarından kaydı bulunan F.E., öncü araçta şoför olan M.B., H.B. ve A.M., yer temin ettiği öğrenilen S.O., F.K., organizasyonda erketelik yaptığı tespit edilen F.B. ve İ.H. yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler ve şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, şüpheliler ise adliyeye gönderildi.

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