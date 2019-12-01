HABER

İzmir'de eş zamanlı göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 23:40 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öğrenilen 41 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öğrenilen 41 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Ayrıca, operasyonda kaçışı organize ettiği tespit edilen PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olmak ve Kurmak Yönetmek suçlarından kaydı bulunan F.E. ve yanında bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin 22.30 sıralarında Gaziler Caddesi üzerindeki bir iş yerinden taksiler ile İnciraltı Caddesi üzerindeki kapalı kasa bir kamyonete bindirileceği ve oradan da Çeşme ilçesine hareket edileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen GİM Şube ekipleri, söz konusu adrese ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde bulunan 26 Suriye, 4 Filistin ve 11 Afganistan Uyruklu düzensiz göçmen, ayrıca kaçışı organize ettiği belirlenen PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olmak ve Kurmak Yönetmek suçlarından kaydı bulunan F.E., öncü araçta şoför olan M.B., H.B. ve A.M., yer temin ettiği öğrenilen S.O., F.K., organizasyonda erketelik yaptığı tespit edilen F.B. ve İ.H. yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler ve şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, şüpheliler ise adliyeye gönderildi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Düzce’de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan söndürüldüDüzce’de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan söndürüldü
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika: Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ekipler seferber oldu! Büyük yangın

Ekipler seferber oldu! Büyük yangın

Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Sevgili çift operasyonla yakalandı!

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.