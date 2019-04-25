İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde tartıştığı kocası Kenan A. (52) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sibel A'nın (50) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Kahramanlar Yeni Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, Kenan A'nın eşini kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonrası bıçakladığı, olay sırasında ise çiftin evde olan 20 yaşındaki kızları G.A'nın babasına engel olmak istediği ancak başarılı olamadığı ileri sürüldü.

Kahramanlar Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Kenan A. tartıştığı eşi Sibel A'yı bıçaklamış, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kenan A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

