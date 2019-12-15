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İzmir’de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.Ödemiş’te tarlalarda işçi olarak çalışan ve iddiaya göre sık sık eşi İ.T.’den şiddet gören iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

İzmir’de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Ödemiş’te tarlalarda işçi olarak çalışan ve iddiaya göre sık sık eşi İ.T.’den şiddet gören iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Travma sonucu menenjit geçirdiği öğrenilen Tekin’den dün gece acı haber geldi. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Filiz Tekin’in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ve organlarının bağışlandığı öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı.

İzmir’de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü

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