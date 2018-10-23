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İzmir'de eşini darbeden kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:35 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşini darbettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Mahallesi'nde yaşayan G.K'nın yardım seslerini duyan komşuları kadının evine gitti.

G.K'yı, elleri ayakları bağlanmış ve darbedilmiş halde bulan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, G.K'nın ifadesi doğrultusunda çıkan tartışma sonrası eşini bağlayarak darbettiği ileri sürülen A.K'yı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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