İzmir'de eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde eşini darp ve tehdit ederek hakarette bulunduğu ileri sürülen kişinin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur Sevil C. ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Uğur C, duruşmaya katılmadı.

Sanıktan şikayetçi olduğunu tekrarlayan Sevil C, bazı tanıkların eşinden dayak yediğine ilişkin vücudunda bir emare görmediklerine dair beyanlarını kabul etmediğini belirtti. Sevil C, mahkemeye yüzü ve kolunda morlukların bulunduğu 3 fotoğraf teslim etti.

Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde Çamlıpınar Mahallesi'nde oturan Uğur C'nin, Ağustos 2017'de başkasıyla cep telefonundan mesajlaştığı iddiasıyla eşi Sevil C'yi oklava, yumruk ve kemerle darbederek tehditte bulunduğu ileri sürülmüştü.

Sevil C'nin şikayetçi olmasının ardından Uğur C, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinden sonra savcılıkça serbest bırakılmıştı. Sevil C'nin avukatının soruşturmayı yürüten savcıya olaya ilişkin fotoğraf ve yeni delileri sunmasının ardından Uğur C. hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Cumhuriyet savcısı, iddianamede, Uğur C. hakkında "kasten ağır yaralama, eziyet çektirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesini istemiş, sanık önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

