İzmir'de eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde eşini darbettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu ileri sürülen sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur müşteki Sevil C'nin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Uğur C, duruşmaya katılmadı.

Sevil C. eşi tarafından defalarca darbedildiğini belirterek, "Oklavanın acısını iyi biliyorum. Şikayetim devam ediyor." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın ifadelerinde pişmanlık görmediklerini ifade ederek, takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

Sanık avukatı, kadına şiddeti savunmadıklarını ancak oklavayla dövmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Müvekkilim duruşmanın başından beri cani olarak gösteriliyor. Olayda aldatma vardır. Aldatma da bir şiddettir. Müvekkilimin sadece işlediğini kabul ettiği 'basit yaralama' suçundan eşinin kendisini aldattığı düşüncesi ile lehe hükümlerden yararlanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.