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İzmir'de eski binada çökme; 1 kişi enkaz altında

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesindeki eski binada, yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi.

İzmir'de eski binada çökme; 1 kişi enkaz altında

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesindeki eski binada, yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi. Binada bulunan 2 kişiden 1'i, kurtarılıp, hastaneye kaldırılırken, diğerinin de kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
İkiçeşmelik semti 940 Sokak 6 numaradaki 3 katlı eski binanın arka tarafında, saat 15.30 sıralarında, sağanağın da etkisiyle çatı ve duvarların bir bölümü çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunan ve hurdacılık yaptıkları belirtilen 2 kişiden 1'i, kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen diğer kişinin de kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Öte yandan çökme meydana geldiği sırada binada yaşayanlardan birinin ise dışarıda bulunduğu ve bu sayede kurtulduğu öğrenildi.

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İzmir'de eski binada çökme; 1 kişi enkaz altındaİzmir'de eski binada çökme; 1 kişi enkaz altındaİzmir'de eski binada çökme; 1 kişi enkaz altındaİzmir'de eski binada çökme; 1 kişi enkaz altında

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