İzmir'de eski binada çökme; 1 ölü, 1 yaralı (3)

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde çöken binanın enkazından cesedi çıkarılan İbrahim Yardım'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan, AFAD ve İzmir Büşükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına son verdi.
FOTOĞRAFLI
Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!
Maduro'dan Trump'a karşı hamle!
Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!
İstanbul'da gece bekçilerine bombalı saldırı!
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Okuyucu Yorumları 0 yorum