İzmir’de eski eşini öldüren zanlının babası da annesini öldürmüş

Buca ilçesinde eşinden boşandıktan sonra annesiyle yaşayan Büşra Yabaşkul (22), eski eşi Orkun Ç. (24) tarafından önce darp edilmiş, ardından da pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Eski eşi tarafından öldürülen Büşra Yabaşkul’un cenazesi yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alındı. Cinayete kurban giden Yabaşkul’un cenazesi daha sonra Mareşal Fevzi Çakmak Camisi’ne getirildi. Acılı anne Zuhal İnce ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Yabaşkul’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kadın da katıldı. Kadın cinayetlerine tepki amacıyla caminin etrafına toplanan kalabalık, acılı aileye destek verdi.

BABASI DA ANNESİNİ POMLAI TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞ

Büşra Yabaşkul cinayetinde önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı. Orkun Ç.’nin babası Ferdi Ç.’nin yıllar önce annesini pompalı tüfekle öldürdüğü belirtildi.

Büşra Yabaşkul’un cenaze törenine katılan kadın muhtarlardan Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner yaptığı açıklamada, "Orkun ile Büşra iki yıl önce evlenmişlerdi. Orkun’un çalışmaması, ailesini geçindirememesi, madde bağımlısı olmasından kaynaklı sıkıntılar vardı. Büşra da ile iki ay önce boşandılar. Kendi aralarında anlaşarak boşandılar. Bir rahatsızlık da vermemişti Büşra’ya. Orkun’un babası da annesini yıllar önce aynı şekilde öldürmüş. Şu an babası hapiste. Büşra’yı da aynı şekilde öldürdü. İkisinin olayın da aynı mahallede yaşanması ve buna bizlerin de şahitlik etmesi çok üzücü. Bir muhtar olarak; kadın muhtar olarak kadına şiddete hayır diyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Orkun’un babası da annesini aynı yöntemle, pompalı tüfekle öldürmüş. Deniz isminde 1 buçuk yaşlarında bir kızları var. Orkun’un öldürülen annesinin ismi verilmiş Deniz’e de. Deniz 1 buçuk yaşında annesiz kaldı ve anneannesiyle yaşayacak. Bu olacak bir şey değil. Bir canlı bu şekilde ölümü hak etmiyor. Büşra’nın hiçbir suçu günahı yok. Bunun kıskançlıkla alakası yok. Kıskançlık bir bahaneydi. Orkun’un psikolojik sorunları, madde bağımlısı olması yeterliydi bile. Hapisteki babasıyla yıllardır görüşmüyormuş ancak son bir aydır sık sık ziyaret ediyormuş. Diyorum ki acaba babasıyla sık sık görüşmesinden sonra mı böyle bir ruh haline bürünmüş. Çünkü madde bağımlısı ama kimseye rahatsızlık vermeyen birisiydi” dedi.