İzmir’de eski eşini önce darp etti sonra tüfekle vurdu

İzmir’in Buca ilçesinde bir şahıs, eski eşini sokak ortasında darp etti; ardından pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah 08.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 914/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Büşra Y. isimli kadın eşinden boşandıktan sonra annesiyle birlikte kalmaya başladı. Annesiyle birlikte ikamet ettiği adresten işe gitmek için evden çıkan Büşra Y. ile eski eşi O.Ç. sokakta karşılaştı. Kadın ile eski eşi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce eski eş bir anda Büşra Y.’yi darp etmeye başladı. O.Ç. daha sonra montunda gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Büşra Y.’ye ateş etti. Büşra Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri ağır yaralanan kadını Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Büşra Y.’yi pompalı tüfekle vurarak kaçan O.Ç.’yi polis ekipleri yakaladı.