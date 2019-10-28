İzmir'de esnafın çöp tepkisi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, belediye temizlik ekiplerinin, mahalle aralarına girerek çöpleri toplamadığını ileri sürdü. Sitenin yanındaki boş alana büyük çöp konteynerleri koyan belediye, esnaftan atıkları buraya atmasını istedi. Çöplerin haftanın bir günü alındığını ileri süren site esnafı, atıkların her gün toplanmasını istiyor.

Egemenlik Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, çöplerinin haftanın her günü toplanmadığını, bu nedenle mahallede çöp dağları oluştuğunu ileri sürdü. Sitenin hemen yanında bulunan boş bir arazi üzerine konulan büyük çöp konteynerlerinin, atıkları depolamaya yetmediğini söyleyen esnaf, çöplerin bir gün değil, her gün alınmasını istedi. Site esnafından Hayrettin Yılmaz (60), "Burada yaşadığımız en büyük sorun çöp. Her taraf çöp yığını. Bulaşıcı bir hastalıktan korkuyoruz. Şikayet olunca gelip alıyorlar, sonra gelinmiyor. Bakılmıyor, ilgilenilmiyor. Senelerdir biz bu sorunu yaşıyoruz. Her köşe başında çöp var" dedi. Bir başka esnaf Refik Demirok (53) da "Belediye hiç ilgilenmiyor. 'Çöpleri mahalle dışına bırakın' diyor. Biz işimizi gücümüzü bırakarak çöpleri nereye götürelim? Yarın bu boş arazi kapandığında ne yapacağız? Mahalle araları komple çöp içerisinde. Biz temizlik ve çöp vergisini veriyoruz ama hizmet alamıyoruz" diye konuştu.