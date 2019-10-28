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İzmir'de esnafın çöp tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, belediye temizlik ekiplerinin, mahalle aralarına girerek çöpleri toplamadığını ileri sürdü.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, belediye temizlik ekiplerinin, mahalle aralarına girerek çöpleri toplamadığını ileri sürdü. Sitenin yanındaki boş alana büyük çöp konteynerleri koyan belediye, esnaftan atıkları buraya atmasını istedi. Çöplerin haftanın bir günü alındığını ileri süren site esnafı, atıkların her gün toplanmasını istiyor.

Egemenlik Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, çöplerinin haftanın her günü toplanmadığını, bu nedenle mahallede çöp dağları oluştuğunu ileri sürdü. Sitenin hemen yanında bulunan boş bir arazi üzerine konulan büyük çöp konteynerlerinin, atıkları depolamaya yetmediğini söyleyen esnaf, çöplerin bir gün değil, her gün alınmasını istedi. Site esnafından Hayrettin Yılmaz (60), "Burada yaşadığımız en büyük sorun çöp. Her taraf çöp yığını. Bulaşıcı bir hastalıktan korkuyoruz. Şikayet olunca gelip alıyorlar, sonra gelinmiyor. Bakılmıyor, ilgilenilmiyor. Senelerdir biz bu sorunu yaşıyoruz. Her köşe başında çöp var" dedi. Bir başka esnaf Refik Demirok (53) da "Belediye hiç ilgilenmiyor. 'Çöpleri mahalle dışına bırakın' diyor. Biz işimizi gücümüzü bırakarak çöpleri nereye götürelim? Yarın bu boş arazi kapandığında ne yapacağız? Mahalle araları komple çöp içerisinde. Biz temizlik ve çöp vergisini veriyoruz ama hizmet alamıyoruz" diye konuştu.

YANGIN TEHLİKESİ

Esnaftan Nuri Eti (41), mahalle içerisinde boş bir alan olduğunu ve esnafın çöplerini buraya attığını ancak mülk sahibinin araziye çöp atılmasını istemediğini belirterek, "Belediye ekipleri haftada bir kez gelip çöpleri topluyor. Burası da boş bir alan. Mülk sahibi çöp atmamızı istemiyor ama çöp atacak yerimiz olmadığı için atıyoruz. Mağduruz. Çöplerimiz çok birikiyor" dedi. Ömer Odabaşı (60) isimli esnaf da, "Bizim istediğimiz hizmet. Bizim oylarımızla belediye başkanı seçildi, geldi, oturdu koltuğa. Sonra ses seda yok" dedi. Daha önce belediye ekiplerinin kapı kapı dolaşarak çöpleri topladıklarını ancak esnaftan birinin bir temizlik görevlisi ile tartıştığını, bunun üzerine ekiplerin tek tek dolaşmadığını, haftanın bir günü çöplerin depolandığı alandan alındığını ileri süren Odabaşı, "Çöplerin toplandığı alanda elektrik trafosu var. Yangın çıksa bütün sanayi havaya uçacak" diye konuştu.

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