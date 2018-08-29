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İzmir'de estetik ameliyatı olan İngiliz kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

İZMİR'deki özel hastanede kalça estetiği ameliyatı olan, İngiltere vatandaşı 3 çocuk annesi Leah Cambridge (29), hayatını kaybetti.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki özel hastanede kalça estetiği ameliyatı olan, İngiltere vatandaşı 3 çocuk annesi Leah Cambridge (29), hayatını kaybetti. İngiliz Leah Cambridge, kalça estetiği ameliyatı için İzmir'e geldi. Opr. Dr. A.Ü. tarafından 26 Ağustos Pazar günü özel hastanede ameliyat edilen Cambridge, daha sonra gelişen komplikasyonların ardından pazartesi günü yaşamını yitirdi. İngiliz kadının hangi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmadı. Yetkililer, Cambridge'e ameliyatın risklerinin bildirildiğini ve bu konuda muvafakatname imzalandığını belirtti. Yakınları, şikayetçi olmazken, Leah Cambridge'in otopsi yapılmayan cansız bedeni, İngiltere'ye gönderildi.

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