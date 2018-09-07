HABER

İzmir'de estetik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Balçova ilçesindeki özel bir tıp merkezinde yağ aldırma (liposuction) operasyonu geçirdikten sonra fenalaşan Meral Kurtulan (43), yaşamını yitirdi.

İzmir'de estetik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesindeki özel bir tıp merkezinde yağ aldırma (liposuction) operasyonu geçirdikten sonra fenalaşan Meral Kurtulan (43), yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürlüğü, Kurtulan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
İskenderun'dan yağ aldırma operasyonu için İzmir'e gelen 2 çocuk annesi Meral Kurtulan, Balçova'da özel bir tıp merkezinde plastik cerrah Op.Dr. E.D. tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın ardından taburcu olmaya hazırlanan Kurtulan, fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kurtulan, ambulansla Üçyol'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine karşın Kurtulan yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Kurtulan'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketinde toprağa verildi.
Ameliyat sonrası emboli atması yüzünden öldüğü tahmin edilen talihsiz kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
Estetik ameliyat sonrasında hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattıklarını belirtti. Alsancak'ta muayenehanesi bulunan, ameliyatı Balçova'daki tıp merkezinde yapan plastik cerrah Op.Dr. E.D., ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.
İNGİLİZ KADIN DA ÖLMÜŞTÜ
İzmir'deki başka bir özel hastanede geçen 29 Ağustos'ta kalça estetiği ameliyatı olan, İngiltere vatandaşı 3 çocuk annesi Leah Cambridge (29), bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de estetik ameliyatı sonrası ölüme soruşturmaİzmir'de estetik ameliyatı sonrası ölüme soruşturmaİzmir'de estetik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylarMasaj salonunda basıldılar! Şok detaylar
İzmir'de kaçak mazot operasyonuİzmir'de kaçak mazot operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti

Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.