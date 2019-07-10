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İzmir'de etil alkol operasyonu (YENİDEN)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

İZMİR'de polisin, yasa dışı etil alkol satanlara ve sahte içki üretenlere yönelik yaptığı operasyonlarda, 23 bin 430 litre etil alkol ele geçirildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de polisin, yasa dışı etil alkol satanlara ve sahte içki üretenlere yönelik yaptığı operasyonlarda, 23 bin 430 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkol üreticileriyle sahte alkollü içki imalatçıları arasındaki görüşmelerde şifreli kelimeler kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, anason yerine 'buz', etil akol yerine 'su', etiket yerine 'etek', kapak yerine 'şapka', sahte içki şişesi yerine 'cam' gibi kelimeleri kullandıkları öğrenildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hem sahte içki üreticilerine etil alkol sattıkları tespit edilen kişilere hem de sahte alkollü içki üreticilerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Geçen cumartesi günü Menderes, Karabağlar, Bornova, Buca ve Konak ilçelerinde evlere ve depo olarak kullanılan işyerlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, 23 bin 430 litre etil alkol, yarısı şişelenmiş 480 litre sahte viski, votka ve rakı, 18 bin 900 sahte bandrol, 800 kapak, 1080 boş şişe, 1 tank, ve çok miktarda aroma ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, Murat A., Arif Berk A. Nurullah B., Ömer Ç., Osman Ç, Fikret B. ve Ahmet A. tutuklandı. Nuri A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan, şüphelilerin satış sırasında şifreli kelimeler kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin anason yerine 'buz', etil akol yerine 'su', etiket yerine 'etek', kapak yerine 'şapka', sahte içki şişesi yerine 'cam' gibi kelimeleri kullandıkları belirlendi. Etil alkol satanların, satışı yasal gibi göstermek için faturalarda oynamalar yaptıkları da öğrenildi.

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